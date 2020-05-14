Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı - Son Dakika

Engelliler Haftası'nda doğum günü hediyeleri belediye'den. Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası'nda, Sultangazi'de yaşayan engellileri ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,doğum günlerini birlikte kutlayıp hediyeler verdi.

"ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK ZİHİNDE BAŞLAR"

Engelliler Haftası'nda aynı zamanda doğum günlerini kutlayan engellileri tespit eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun onları evlerinde ziyaret etti. Serebral ataksi hastası Büşra ve Bahtiyar Taştan kardeşlerin evine konuk olan Başkan Dursun, onların doğumgününü kutlayıp birlikte pastadaki mumlara üfledi ve hediye verdi. Dursun, "Engelliler haftası münasebetiyle Sultangazi'de birçok noktada engelli kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Ben de bu ziyaretin bir parçası olarak bugün Habibler Mahallesi'nde iki genç kardeşimizi ziyaret ettim. Serebral ataksi hastası kardeşlerimizin yanına geldim. Ayrıca bugün onların doğum günü. Bu sebeple de onları seçtik ve doğum günlerini de kutladık. Rabbim onlara sağlıkla sıhhatle güzel bir ömür versin. Anne ve babaların fedakarlıkları da çok önemli. Çünkü engellerle birlikte onların da bu engelleri aşması lazım. Onlar da aynı süreç içerisinde yaşıyorlar. Hepimiz şunun farkında olmalıyız engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihinlerinde başlar. Zihinlerindeki engeller kalkarsa, onların önündeki engeller de kalkmış olur. Korona günlerini yaşıyoruz. Evde kal diyoruz. Onlar bugün evde ama herkese aynı duyarlılığı iletmiş olayım. Hepimiz evde kalalım, sağlıkla kalalım diyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZLERİ UNUTMADIĞI İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

10 yıldır serebral ataksi hastası olan 28 yaşındaki Bahtiyar Taştan, "Ben de kardeşim de çok mutluyuz. Anlatılmaz bir duygu. Hatırlanmak çok güzel. Başkanımıza da belediyemize de bizleri unutmadığı için çok teşekkür ederiz. Ben yaklaşık 10 yıldır hastayım. Bir baş ağrısıyla gittim, hasta olduğumu öğrendim. Çok zor bir hastalık. Ama unutulmamak çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMI SEVİNDİRDİĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ"

Büşra ve Bahtiyar Taştan'ın babası Zeki Taştan, "Bir başkanın gelip çocuklarımızı ziyaret etmesinden çok mutlu olduk. Onları unutmadı, sevindirdi. Allah hepsinden razı olsun. Zor bir hastalık. Bizler de mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah hasta olan herkese şifa versin" dedi.