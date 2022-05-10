Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler

10.05.2022 21:58

Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdülerZONGULDAK Zonguldak'ta Engelliler Haftası kutlamaları dolayısıyla katılımcılar Madenci Anıtı'ndan Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler

ZONGULDAK Zonguldak'ta Engelliler Haftası kutlamaları dolayısıyla katılımcılar Madenci Anıtı'ndan Valilik binası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Zonguldak'ta kutlama programı düzenlendi. Madenci Anıtı önünde toplanan katılımcılar; Valilik binası önündeki tören alanına yürüdü. Bando takımı da yürüyüşte gösteri yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüş sonrası Valilik binası önündeki tören alanında kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından işaret diliyle birlikte İstiklal Marşı okundu. Kutlamalarda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, "10-16 Mayıs BM'nin alıdğı karar gereği dünyada kutlanan bir haftadır. Bu haftanın anlamı aslında bu hafta içerisinde yapılan etkinliklerde engellilerin yaşadıkları yerlerde karşılaştıkları sorunların yetkililere bizzat iletilmesi için kutlanan haftadır. Bİz de her yıl bu noktada yetkililerle başta Sayın Valimiz olmak kaydıyla sorunlarımızı iletip çözüm noktasında da ulaşabildiğimiz kadar çözümlere ulaşıyoruz. Derneğimizin Zonguldak Şubesi olarak 1995 yılından beri kamu yararınha statüde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüyüz. 23 yıllık bu çalışmalarımızda ilimizde engellilere yörnelik istihdam başta olmak üzere ortez, protez, tekerlekli sandalye ihtiyaçları noktasında elimizden gelen imkanlarla binlerce engelliyi bu noktada mutlu etmiş olmaktan da gurur duyuyoruz. Sağlık kurulu raporları noktasında yüzde 40 raporu alamayan engelli arkadaşlarımız kamuda hizmet alamıyor. Bu konuyu federasyon, konfederasyon öncülüğünde inşallah önümüzdeki aylarda bu konuda gelişme olursa bu sorun da çözülmüş olacak. Bizler bu çalışmaların yanında son 20 yılda ülkemizde gerçekten engellilere yönelik büyük hizmetler yapılmıştır. Çıkan Özürlüler Yasası büyük bir tarihtir. Bu yasanın bazı maddelerinin uygulamasında günümüzde dahil çözülmeyen çalışmalar var. İnşallah bu da çözülürse önümüzdeki günlerde, yıllarda ülkemizde engellilerin sorunlarının yüzde 99'u çözülmüş olacak" diye konuştu.

Başkan Şirin konuşmasının ardından Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Kutlamalar hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler
Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler
Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler
Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler

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Engelliler Haftası, İstiklal Marşı, Zonguldak, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda farkındalık için yürüdüler - Son Dakika


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