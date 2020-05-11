Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle "özel çocuklar" için klip hazırladı.

"Bu hayatta biz de varız" teması ile hazırlanan klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarından uzakta kalan özel çocuklar rol aldı.

Özel çocuklar ve aileleri bu süreçte okulları ile iş birliği içinde çalışıp Engelliler Haftası'nı hazırladıkları videolar ve güzel sözlerle kutlayıp farkındalığı artırmak istedi.

Evlerinde kamera karşısına geçen özel çocuklara kardeşleri ve anne babaları destek verdi.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, salgın sürecinde 35 kişilik eğitim kadrosu ile öğrencilerine destek olduklarını ve velilerle görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Uzaktan eğitime devam ettiklerini belirten Yiğit, Engelliler Haftası nedeni ile paylaşılan videoyla farkındalığı artırmanın özel çocuklar için önemli olduğunu hatırlattı.