Engelliler Haftasında Spor Şöleni - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Dünya Engelliler Haftası'nda Engelli bireyler ile sporcu adayı çocuklar Spor İstanbul'un Engelliler Haftası için özel olarak düzenleyeceği 'Spor Şöleni'nde bir araya geliyor. Spor okullarında eğitim gören çocuklar ve engelli bireyler, spor müsabakaları ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği bu anlamlı günde kaynaşma fırsatı bulacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul, Dünya Engelliler Haftası'nda engelli bireyler ile sporcu çocukları buluşturacak dev bir spor şöleni düzenliyor. Engelli bireyler ile sporcu çocukların buluşacağı etkinlik 14 Mayıs Cumartesi günü Pendik Çamlık Spor Tesisi'nde yapılacak. Çocukların velileriyle ve kardeşleriyle katılabileceği etkinlik saat 12.00'de başlayacak. 1.000'e yakın çocuğun katılacağı spor şöleninde, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik farkındalığın artması ve tüm çocukların ortak paydada buluşması amaçlanıyor. Engelli bireyler ile spor okulu öğrencileri, spor müsabakalarında birbirleriyle mücadele ederek hem eğlenecek hem de kaynaşacak. Tüm çocuklar, engelli-engelsiz ayrımı olmadan tenis, futbol, basketbol, voleybol ve satranç oynayıp jimnastik yapacak. Down sendromlu çocuklar ile spor okulu basketbol branşı öğrencilerinin karşılaşacağı müsabaka ise nefesleri kesecek.

ŞÖLENDE HER ŞEY VAR

Çocuklar, etkinlik alanında spor müsabakaları dışında onlarca farklı aktiviteye katılma fırsatı bulacak. İlüzyonist ve cambaz gösterileri ile renklenecek spor şöleninde langırt ve havalı buz hokeyi gibi makine oyunları da yer alacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencilere, tişört, kumanya ve madalya verilecek.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye'nin en büyük spor şirketi olan Spor İstanbul, teniste ve salon sporlarında engelli bireyler için özel seanslar başlattı. Engelleri aşmakta sporun büyük bir güç olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Spor İstanbul, engelli bireylere farklı branşlarda da hizmet verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Cumartesi günü Pendik Çamlık Spor Tesisinde yapılacak programın ayrıntıları şöyle:

12: 00 Etkinlik Başlaması

13: 00 Protokol Konuşmaları

13: 30 Basketbol Gösteri Maçı (Engelli Engelsiz Karma Takım)

13: 50 Görme Engelliler Futbol Maçı

16: 00 Kapanış