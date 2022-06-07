Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi - Son Dakika
Üye Girişi

Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi

07.06.2022 15:07
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi

Çevre etkinlikleri kapsamında engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlarla Haliç'e tüplü dalış gerçekleştirdi.

Çevre etkinlikleri kapsamında engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlarla Haliç'e tüplü dalış gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe dalarak plastik şişe, maske, kasa gibi çöpleri karaya çıkaran vatandaşlar, çevre temizliğinin önemine değindi.

23'üncü Çevre Etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü'nde eğitim alan görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ndeki görevlilerle bir araya gelerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Önce Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir ve polislerle Haliç' te botla tur atan engelliler ardından tüplü dalış yaparak denizin dibindeki çöpleri temizledi. Engelliler, "Engelsiz Çevre Dalışı" adı verilen etkinlikte, kurbağa adamlar eşliğinde 5 metre derinliğe daldı. Çevre temizliği üzerine mesaj verildiği etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.

DENİZ ALTINDAKİ KİRLİLİĞİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir, "Engellilerimize yönelik duyarlı bir belediyeyiz çok fazla etkinlik yapıyoruz. Çevre etkinliklerine geçen hafta başladık. Bugün amacımız engellilerimize su altı dalışı yaptırarak deniz altındaki kirliliği göstermek. İstanbul uzun kıyısı olan bir şehir. Sahil şeridi uzun İstanbul'da kirli bir deniz istemiyoruz. Bunun mesajını vermek istiyoruz. Vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyoruz. Denizlerimiz kirlenmesin, temiz kalsın. Görmediğimiz denizin altını da göstermiş olacağız. Denizlerimizi temiz tutarak canlılarımızı da korumuş olacağız" dedi.

İNSANLARIN DOĞAYA DAHA DUYARLI OLMASI LAZIM

Geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden Tarık Kuru ise "Sembolik bir dalış yaptık, denizden çöpleri çıkardık. Yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerden emanet olduğunu bilerek insanların çevreye daha duyarlı doğaya karşı daha saygılı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu dalışımız birilerine sebep olur ve doğayı korurlar. Denizin altında insanların attığı çöpler vardı. Denizden pet ve cam şişeler, metal kutular, plastikler, poşetler çıkardık. Umarımdan bundaki sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakırız" diye konuştu.

DENİZİN ALTINDAN BİRÇOK ÇÖP TOPLADIK

Görme engelli Hamza Demir de "Daha önce de dalmıştım. Fakat bugün yaptığımız dalışın diğerinden farkı manevi değerinin yüksek olmasıydı. Bugün Çevre Günü için bir dalış gerçekleştirdik. Bir atasözümüz var 'herkes kapısının önünü temizlerse dünyada kirlilik kalmaz' diye. Denizin altından farklı cisimlerde birçok çöp topladık. Çoğu da plastikten oluşuyordu. Sahil kenarlarında denize attığımız çöpleri sadece denize attığımızı zannediyoruz ama bilmiyoruz ki bunlar balıklar aracılığıyla bize tekrar geliyor. Çevre temizliğine yönelik insanlara mesaj verdik. Denizin altında birçok çöp vardı ama bunları doğa oluşturmamış insanlar atmıştı.


Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
YORUMLAR
500
İznik Gölü'ne İstanbul'da inceleme... Prof. Dr. Albay: Türkiye'de en fazla kirletilen alanlardan biri İznik Gölü'ne İstanbul'da inceleme... Prof. Dr. Albay: Türkiye'de en fazla kirletilen alanlardan biri Bağcılar'da Keşkek Festivali'ne yoğun ilgi Bağcılar'da Keşkek Festivali'ne yoğun ilgi
Kaynak: DHA

Bağcılar, İstanbul, Haliç, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement