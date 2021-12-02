Üye Girişi
Engelliler hane gelirine göre değil, kendi gelirlerine göre yardım istiyor - Son Dakika

Engelliler hane gelirine göre değil, kendi gelirlerine göre yardım istiyor

02.12.2021 11:01
Engelliler hane gelirine göre değil, kendi gelirlerine göre yardım istiyor

Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Turhan İçli, hane içinde fert başına düşen gelire göre değil, engellinin kendi gelirine göre aylık bağlanması gerektiğini söyledi.

Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Turhan İçli, hane içinde fert başına düşen gelire göre değil, engellinin kendi gelirine göre aylık bağlanması gerektiğini söyledi.

Kendisi de görme engelli olan İçli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine engellilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de engellilere ilişkin çalışmaların 1997'den itibaren hızlandığını belirten İçli, Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarıldığını, Engelliler Kanunu'nun hayata geçirildiğini, zaman içerisinde engellilere verilen aylıkların artırıldığını ve bakım hizmetlerinin kapsamının genişletildiğini söyledi.

Bu tür olumlu çalışmalara rağmen bazı sorunların da bulunduğunu aktaran İçli, en önemli sorunlardan birinin, 2022 sayılı yasaya göre verilen muhtaçlık aylığı ve 2828 sayılı yasaya göre bakım hizmetleri karşılığı ödenen paraların kriterleri olduğunu dile getirdi.

Hane içinde fert başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birin altında olması halinde muhtaçlık aylığı verilebildiğini aktaran İçli, hane içinde fert başına asgari ücretin 3'te 2'sinin altında geliri olanların da bakım hizmetlerinden yararlanabildiğini ifade etti.

Bu kriterlerin doğru olmadığını düşündüklerini vurgulayan İçli, şöyle devam etti:

"Özellikle hane içinde fert başına düşen gelir kriterinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir hane içerisinde engellinin kendi geliri olmadığı halde ailenin diğer bireylerinin geliri bölünerek sanki ona harcanıyormuş gibi, engellinin geliri gibi muamele edilmesi sanal bir durum yaratıyor, gerçek bir durum değil. Bu da engellinin bağımsızlığını önlüyor, onu aile içinde görünmez hale getiriyor, aileye bağımlı hale getiriyor. Onun için biz hane içinde fert başına düşen gelire göre değil, engellinin kendi gelirine bakılarak bu kriterin uygulanması, ona göre aylık bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili '2022 Değiştirilsin Engellilerin Gerçek Geliri Hesap Edilsin' adlı bir kampanyamız sürüyor. Şu anda 85 bin imzanın üzerine çıktı. Bu hafta içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza sunmayı amaçlıyoruz. TBMM'de grubu olan partilere de vereceğiz. Bu yasama döneminde artık yasa değişikliğinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

"En az 6 bin engellinin istihdam edilmesini bekliyoruz"

İçli, önceden tapu müdürlükleri, noterler ve bankalarda iki tanık olmadan özellikle görme engellilerin imzasının geçerli sayılmadığını ve işlemlerinin yapılmadığını hatırlattı.

Bu sorunun tapu müdürlüklerinde çözüldüğünü, bankalarda da önemli oranda giderildiğini aktaran İçli, fakat noterlerin Noterlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe uymadığını, hala noterlerde engellilerin tanıkları olmadan işlemlerinin yapılmadığını dile getirdi.

Bununla ilgili mücadelelerinin sürdüğüne işaret eden İçli, "Öte yandan, yatalak durumda olan engelli vatandaşlarımız için bu tür işlemlerin her bakımdan evde yapılması gerekiyor. Aslında yatalak durumda olan engelli vatandaşlar için sağlık alanında evde hizmet uygulamaları var. Bunların bankalar ve diğer devlet daireleri için de geçerli olması lazım. Bunun için bir yasa değişikliği gerekmiyor, bu konu yönetmeliklerle de düzenlenebilir." diye konuştu.

İçli, EKPSS'ye girip atama bekleyen çok sayıda engelli bulunduğunu belirterek, bu dönem en az 6 bin engellinin istihdam edilmesini beklediklerini ifade etti.

Engelliler Kanunu, Görme Engelli, Turhan İçli, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelliler hane gelirine göre değil, kendi gelirlerine göre yardım istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! 11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış! Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor 11:18 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! 11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:22 Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü
11:21 Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Düşme anında canlıymış!
11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:22
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar         
11:11
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
11:08
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Engelliler hane gelirine göre değil, kendi gelirlerine göre yardım istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement