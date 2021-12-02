Engelliler hane gelirine göre değil, kendi gelirlerine göre yardım istiyor - Son Dakika

Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Turhan İçli, hane içinde fert başına düşen gelire göre değil, engellinin kendi gelirine göre aylık bağlanması gerektiğini söyledi.

Kendisi de görme engelli olan İçli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine engellilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de engellilere ilişkin çalışmaların 1997'den itibaren hızlandığını belirten İçli, Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarıldığını, Engelliler Kanunu'nun hayata geçirildiğini, zaman içerisinde engellilere verilen aylıkların artırıldığını ve bakım hizmetlerinin kapsamının genişletildiğini söyledi.

Bu tür olumlu çalışmalara rağmen bazı sorunların da bulunduğunu aktaran İçli, en önemli sorunlardan birinin, 2022 sayılı yasaya göre verilen muhtaçlık aylığı ve 2828 sayılı yasaya göre bakım hizmetleri karşılığı ödenen paraların kriterleri olduğunu dile getirdi.

Hane içinde fert başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birin altında olması halinde muhtaçlık aylığı verilebildiğini aktaran İçli, hane içinde fert başına asgari ücretin 3'te 2'sinin altında geliri olanların da bakım hizmetlerinden yararlanabildiğini ifade etti.

Bu kriterlerin doğru olmadığını düşündüklerini vurgulayan İçli, şöyle devam etti:

"Özellikle hane içinde fert başına düşen gelir kriterinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir hane içerisinde engellinin kendi geliri olmadığı halde ailenin diğer bireylerinin geliri bölünerek sanki ona harcanıyormuş gibi, engellinin geliri gibi muamele edilmesi sanal bir durum yaratıyor, gerçek bir durum değil. Bu da engellinin bağımsızlığını önlüyor, onu aile içinde görünmez hale getiriyor, aileye bağımlı hale getiriyor. Onun için biz hane içinde fert başına düşen gelire göre değil, engellinin kendi gelirine bakılarak bu kriterin uygulanması, ona göre aylık bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili '2022 Değiştirilsin Engellilerin Gerçek Geliri Hesap Edilsin' adlı bir kampanyamız sürüyor. Şu anda 85 bin imzanın üzerine çıktı. Bu hafta içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza sunmayı amaçlıyoruz. TBMM'de grubu olan partilere de vereceğiz. Bu yasama döneminde artık yasa değişikliğinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

"En az 6 bin engellinin istihdam edilmesini bekliyoruz"

İçli, önceden tapu müdürlükleri, noterler ve bankalarda iki tanık olmadan özellikle görme engellilerin imzasının geçerli sayılmadığını ve işlemlerinin yapılmadığını hatırlattı.

Bu sorunun tapu müdürlüklerinde çözüldüğünü, bankalarda da önemli oranda giderildiğini aktaran İçli, fakat noterlerin Noterlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe uymadığını, hala noterlerde engellilerin tanıkları olmadan işlemlerinin yapılmadığını dile getirdi.

Bununla ilgili mücadelelerinin sürdüğüne işaret eden İçli, "Öte yandan, yatalak durumda olan engelli vatandaşlarımız için bu tür işlemlerin her bakımdan evde yapılması gerekiyor. Aslında yatalak durumda olan engelli vatandaşlar için sağlık alanında evde hizmet uygulamaları var. Bunların bankalar ve diğer devlet daireleri için de geçerli olması lazım. Bunun için bir yasa değişikliği gerekmiyor, bu konu yönetmeliklerle de düzenlenebilir." diye konuştu.

İçli, EKPSS'ye girip atama bekleyen çok sayıda engelli bulunduğunu belirterek, bu dönem en az 6 bin engellinin istihdam edilmesini beklediklerini ifade etti.