Engelliler İçin Askerlik Başvuruları Başlıyor
1 saat önce
Bursa'da temsili askere gidecek engelliler için başvurular başlıyor.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:16 Kaynak: İHA
'da temsili askere gidecek engelliler için başvurular başlıyor. Bursa Valiliği
'nde yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılı temsili askerlik töreni, 16 Mayıs 2019 tarihinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tören alanında saat 10.30'da itibaren icra edilecek. Bursa Garnizon Komutanlığı
sorumluluk alanında, temsili askerlik törenine katılmak isteyen engelli vatandaşların başvurularını, 30 Nisan 2019 tarihine kadar Askerlik Şubesi Başkanlıklarına yapmaları gerekmektedir" denildi.
(İHA)
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