Son Dakika Haberleri: Engelliler İçin Askerlik Başvuruları Başlıyor

Engelliler İçin Askerlik Başvuruları Başlıyor

1 saat önce

Bursa'da temsili askere gidecek engelliler için başvurular başlıyor.

Engelliler İçin Askerlik Başvuruları Başlıyor, System.String[]
Bursa'da temsili askere gidecek engelliler için başvurular başlıyor. Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılı temsili askerlik töreni, 16 Mayıs 2019 tarihinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tören alanında saat 10.30'da itibaren icra edilecek. Bursa Garnizon Komutanlığı sorumluluk alanında, temsili askerlik törenine katılmak isteyen engelli vatandaşların başvurularını, 30 Nisan 2019 tarihine kadar Askerlik Şubesi Başkanlıklarına yapmaları gerekmektedir" denildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:16 Kaynak: İHA
Bursa Valiliği, Bursa, Güncel
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