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Engelliler için bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Engelliler için bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bitlis İl Müdürlüğü ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) işbirliğiyle odada gerçekleştirilen toplantı kapsamında, ilçedeki engellilere yönelik faaliyet yürüten Tatvan Engelsiz Dünyam Derneği ve Tatvan Engelliler Derneği yöneticiler ve üyeleriyle bir araya gelindi. TATSO adına Genel Sekreter Mücahit Diksin ve TATSO Meslek Komiteleri Başkanı Mekin Kaya, İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Ercan Gör, dernek başkanları Rüstem Özyurt ile Hasan Ali Başar'ın da katılım gösterdikleri toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürlüğü İş Kulübü tarafından "Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var" sloganıyla İŞ-KUR'un engellilere yönelik olarak uygulanan engelli kendi işini kurma hibe projesi, engelli kariyer planlama, iş arama becerileri, aktif işgücü programları ile kamu ve özel sektör iş ilanları hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.


Toplantı vesilesiyle hem engellilerin sorun ve sıkıntıları hem de talepleri dinlenirken, anlamlı gün vesilesiyle de engellilerin günü kutlanmış oldu.


Dernek üye ve yöneticileri ise, hem toplantıda hem de ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini ilettiler. - BİTLİS

Dünya Engelliler Günü, Tatvan, Bitlis, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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