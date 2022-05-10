ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ - Son Dakika
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ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ

10.05.2022 14:01

16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda, oluşturulan alana rampa bulunmadığı için tekerlekli sandalyeli engelliler giremedi.

16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda, oluşturulan alana rampa bulunmadığı için tekerlekli sandalyeli engelliler giremedi. Engelliler, programı merdivenlerin kenarında seyretmek zorunda kaldı.

Keşan Belediyesi'nce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kortej yürüyüşü ve program düzenlendi. Keşan Kent Müzesi önünde oluşturulan kortej, Belediye bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Korteje, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı önündeki programda çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Keşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emine Sönmez, 2002 yılında faaliyete geçen derneğin toplumsal bilincin arttırılması ve farkındalık yaratılması için pek çok çalışma yaptığını belirterek, "Ülkemizde engelli sayısı, kesin olarak bilinmemekle birlikte nüfusun yüzde 10'unun engelli olduğu tahmin edilmektedir. Engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, engelli yaşamlarının engelsiz bir hale getirilmesi, gönülden dileğimizdir" dedi.

'ENGELSİZ İLÇE OLACAĞIZ'

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan'ı engelsiz bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Keşan'da yaşayan engelli kardeşlerimin engelsiz yaşamı nasıl arzu ettiklerinin farkındayız. İçlerini okuyorum, çünkü bizim içimiz de öyle. Keşan Belediyesi ve tüm kurumlar olarak engelli dostu bir şehir olmanın çabası içerisindeyiz. Sözde ya da lafta değil; projeyle, gönül belediyeciliği anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' prensibiyle engellilerimiz için çalıştığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. Konuşmaların ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı. Atatürk Parkı'nda oluşturulan alanda da müzik dinletisi yapıldı, pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Tekerlekli sandalyedeki bedensel engelliler ise rampa bulunmadığı için oluşturulan alana giremedi. Bedensel engelliler, programı merdivenlerin kenarında seyretmek zorunda kaldı. Pilav ve ayran ikramında ise öğrenciler izdiham oluşturdu.

ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ
ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA 'MERDİVEN' ENGELİ

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Kaynak: DHA

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