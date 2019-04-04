Son Dakika Haberleri: Engelliler İçin En Çok Kapak Toplayan Üç Öğrenci Ödüllendirildi

Engelliler İçin En Çok Kapak Toplayan Üç Öğrenci Ödüllendirildi

21 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla başlattıkları "Kapaklar çöp değil, umut olsun" kampanyasına en çok plastik kapak toplayarak destek veren 3 öğrenci ödüllendirildi.

Engelliler İçin En Çok Kapak Toplayan Üç Öğrenci Ödüllendirildi, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla başlattıkları "Kapaklar çöp değil, umut olsun" kampanyasına en çok plastik kapak toplayarak destek veren 3 öğrenci ödüllendirildi.

Mart ayında en çok kapak toplayarak ödüle layık görülen Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfından Mehmet Çelik, 1/B sınıfından Ayşe Demirbaş ve 2/A sınıfından Alperen Çayır, Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen tarafından ödüllendirildi.

En fazla plastik kapak toplayarak kampanyaya destek veren öğrencileri tebrik eden Cemile Aydoğan Karayiyen, ödüllendirmelerin Nisan ve Mayıs ayında 5'er öğrenci ile devam edeceğini söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:29 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Güncel
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