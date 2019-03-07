Son Dakika Haberleri: Engelliler İçin Engelsiz Teknoloji' Etkinliği Düzenlediler

Engelliler İçin Engelsiz Teknoloji' Etkinliği Düzenlediler

59 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu engelli bireylerle farkındalık oluşturmak için öğrencilere 'Engelliler için Engelsiz Teknoloji' ünitesi düzenledi.

Engelliler İçin Engelsiz Teknoloji' Etkinliği Düzenlediler, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu engelli bireylerle farkındalık oluşturmak için öğrencilere 'Engelliler için Engelsiz Teknoloji' ünitesi düzenledi.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu engelli bireylere farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin empati yeteneğini geliştirmek için 'Engelliler için Engelsiz Teknoloji' ünitesi düzenlendi. Amaçlarının öğrencilerin bu konuda hassas düşünmelerini sağlamak olduğunu belirten Kdz. Ereğli Ortaokul yetkilileri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi, "Bildiğiniz üzere engelli bireyler toplumumuzun kanayan yaralarından biri. Günlük hayatta zorluklar yaşıyorlar. Özel gereksinimli bireyler toplumda ki farkındalığı arttırmak, engelli bireylerin aslında engelinin farkına varılmasını sağlamak, asıl engelin bizlerin kafalarında olduğunu göstermek ve kafalarımızda ki engeli kaldırabilmek adına okullarda eğitimler verilmeli, öğrencilerle empati kurulmalıdır. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamak için empati parkurunda yürüdü. Öğrenciler arasında engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarında ki engelleri ortadan kaldırmayı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Öğrencilere bu kapsamda tekerlekli sandalye, göz bandı, yürüme çubuğu kullandırılarak önlerinde ki engel parkurunu aşmaları istendi. Öğrencilerin bu şekilde engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları bir nebzeyle olsa anlamaları sağlandı. Teknoloji Tasarım dersi 'Engelliler için Engelsiz Teknoloji" ünitesi kapsamında bu proje farkındalık oluşturma amacıyla hazırlanmış ve öğrencilerin bu konuda hassas düşünmeleri sağlanmıştır." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:14 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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