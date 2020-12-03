Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular - Son Dakika

Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular

03.12.2020 17:25
Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde AK Parti Erdemli Gençlik Kolları tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde AK Parti Erdemli Gençlik Kolları tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler için hatıra ormanı oluşturuldu.

AK Parti Erdemli Gençlik Kolları, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karahıdırlı Mahallesinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'nün de işbirliğinde fidan dikmesi mümkün olmayan engelliler adına hatıra ormanı oluşturdu. Pandemi dolasıyla az sayıda genç ile 30 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine ilçede "Başkan" lakabıyla tanınan down sendromlu Mehmet Ali Şavk'ta katıldı.

AK Parti Erdemli Gençlik Kolları Ahmet Arı Dölek, "Pandemi dolayısıyla engellilerimizle çok sık bir araya gelemedik. Kurallara uygun şekilde evlerinde ziyaret gerçekleştirdik. Onları mutlu ettik. Engellilerimizden bizim için fidan diker misiniz önerisi geldi. Bizde sizlerin adına fidan diker, bir hatıra ormanı oluşturabiliriz dedik. Orman İşletme Müdürlüğümüzün izni ve desteği ile onlar için yine pandemi kurallarına uygun şekilde 30 adet fidanı toprakla buluşturduk. Engelililerimizin her zaman yanındayız, onları destekliyoruz, onları seviyoruz" diye konuştu.

Dölek, fidan dikiminin ileriki günlerde de sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN

Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular
Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular
Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular
Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular
Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular

Dünya Engelliler Günü, AK Parti, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelliler için fidan dikip hatıra ormanı oluşturdular - Son Dakika


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