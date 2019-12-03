Son Dakika Haberleri: Engelliler için işaret dilini öğrenip klip çektiler
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Engelliler için işaret dilini öğrenip klip çektiler

7 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesi Dicle Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler engelliler için farkındalık oluşturmak için öğrendikleri işaret dili ile klip çekti.

Engelliler için işaret dilini öğrenip klip çektiler, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesi Dicle Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler engelliler için farkındalık oluşturmak için öğrendikleri işaret dili ile klip çekti.


Dicle Anadolu lisesinde görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler, bir ay boyunca ders saatlerinden sonra aldıkları kursun ardından işaret dilini öğrendikten sonra klip çekti. Gercüş Dicle Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Emin Yenigün "Amacımız 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü hatırlatıp engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu amaçla işaret dilini öğrenip klip çektik" dedi. - BATMAN

Batman, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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