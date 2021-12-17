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Engelliler için o uygulama Türkiye'de ilk kez Odunpazarı'nda - Son Dakika

Engelliler için o uygulama Türkiye'de ilk kez Odunpazarı'nda

17.12.2021 12:20
Engelliler için o uygulama Türkiye'de ilk kez Odunpazarı'nda

Çalışmalarını 'Engelsiz Odunpazarı' temasıyla sürdüren Odunpazarı Belediyesi, hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırıyor.

Odunpazarı Belediyesi son olarak, resmi web sitesinde işitme engelli bireyler için önemli yeniliklere imza attı. Belediyenin resmi web sitesinde işitme engelli bireylerin, kendi anadilini kullanarak bilgiye erişimine olanak sağlayan "İşaret Dili Web Eklentisi" aktive edildi. Türkiye'de ilk kez Odunpazarı Belediyesi'nin web sitesinde kullanılan uygulama ile işitme engelli bireyler, Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesinden daha kolay faydalanıyor.

Odunpazarı Belediyesi, işitme engelli bireylerin belediyenin www.odunpazari.bel.tr adresli web sitesinden faydalanabilmeleri için siteye "İşaret Dili Web Eklentisi" ekledi. Türkiye'de ilk kez Odunpazarı Belediyesi'nin web sitesinde kullanılan İşaret Dili Web Eklentisi, işitme engelli bireylerin bilgiye kendi anadilini kullanarak erişmesine olanak sağlıyor. İşaret Dili Web Eklentisi tıklandığında web sayfasının sol alt tarafında çevirmen penceresi açılıyor. Eklenti, web sayfası içeriğindeki cümleleri tıklanabilir hale getiriyor. Eklenti sayesinde okuduğunu anlamakta zorluk çeken, okur-yazar olmayan veya işaret dili ile içeriğe ulaşmak isteyen işitme engelli bireyler, üzerine tıkladıkları cümlelerin işaret dili çevirisine "gerçek insan çevirmeni" ile ulaşabiliyor.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireyler için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, "İşitme engelli bireylerin okuma yazma oranı düşük olduğu için web sitemizden yararlanamıyorlardı. Bu engeli ortadan kaldırmak için sitemize, cümleleri işaret diline çeviren İşaret Dili Çeviricisi'ni ekledik. Ayrıca, görme engelli bireylerin de sitemizden faydalanabilmeleri için onlara özel bir site tasarladık. Hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmaya, engelli bireyler ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İşaret Dili, Odunpazarı, Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Engelliler için o uygulama Türkiye'de ilk kez Odunpazarı'nda - Son Dakika


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