Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi

07.12.2020 10:10
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi, System.String[]

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında "Bu Kulüpte Engel Yok İş Var" sloganıyla engelliler için grup çalışması düzenlendi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında "Bu Kulüpte Engel Yok İş Var" sloganıyla engelliler için grup çalışması düzenlendi.

Denizli İŞKUR bünyesinde, Engelli İş Koçluğu Servisinde görevli engelli iş koçları ve kulübü liderleri ile birlikte yürütülen eğitimler, online ortamda gerçekleştirildi. Eğitimde engelli vatandaşlara, iş arama becerileri kapsamında "İşgücü piyasası, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri" konu başlıklarında bilgi verildi. 3 Aralık Dünya Engelliler günü için sosyal platformunda, "Engelliler için 65 bin TL Hibe Desteği Proje Detayları" başlığında yapılan canlı yayın gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında 2 bin 145 vatandaş eğitim konularını izleme fırsatı buldu. - DENİZLİ

Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi

Dünya Engelliler Günü, Denizli, Engelli, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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