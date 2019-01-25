Son Dakika Haberleri: Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

3 saat önce

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi, System.String[]
Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:22 

Ekonomi
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