Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti