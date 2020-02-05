Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi - Son Dakika
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Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

6 saat önce

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 lira, grup eğitimi için aylık 221 lira olacak.

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi, System.String[]

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 lira, grup eğitimi için aylık 221 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari yüzde 20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 lira, grup eğitimi için aylık 221 lira olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

Eğitim Desteği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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