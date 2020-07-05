Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler - Son Dakika

ANTALYA'da etkili olan yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde, geçen yazlardaki kalabalık henüz oluşmadı. Yüksek nem nedeniyle falezler ve Beydağları görülemedi. Sahilde bulunan Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi.

Antalya kent merkezinde sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde az sayıda kişi denize girdi. Sıcaktan bunalan bazıları da ağaçların gölgelerinde uyudu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün içinde ölçülen en yüksek sıcaklık 33 dereceye, nem oranı ise yüzde 85'lere kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler, zaman zaman görülemedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda hizmete açılan Konyaaltı Sahili'ndeki Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi. Engelli bireylerin denizle buluşması için tasarlanan ve içinde özel yürüyüş platformları, duş ve soyunma kabinleri bulunan plaj, engelli olmayanlar tarafından kullanıldı. Aynı plaj içinde engelli bireylerin denize ulaşması için yapılan iskeleyi ise sosyal mesafeye uymayan kişilerin kullandığı görüldü. İskeledeki demirlerin üzerine çıkarak denize atlayanlar, bu sırada bazı demirlerin kırılmasına neden oldu.

Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenlerin park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alana park etti.