Engelliler için yarım ton kapak topladılar - Son Dakika

Çorlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlükler ve bağlı birimler tarafından yaklaşık yarım ton kapak toplandı. Toplanan kapaklarla temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



Çorlu'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunabilmek için sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar atarak ihtiyaçlarını karşılayacak projelere destek olan Çorlu Belediyesi, engelleri hep birlikte aşabilmek için çalışmaya devam ediyor.



Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu kapsamda İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan 'Engelleri Birlikte Aşalım Kapakları Birlikte Toplayalım' kampanyası ile ilk 11 ayda 500 kilogramdan fazla kapak toplandığını ifade ederek, "Çorlu Belediyesi olarak toplumumuzun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her zaman onlarla iç içe olmaya ve talepleri doğrultusunda hareket ederek çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Çorlu Belediyesi ana hizmet binası başta olmak üzere ana hizmet binası dışında bulunan müdürlüklerimiz ve bu müdürlüklerimize bağlı birim ve işletmelerde bulunan kapak toplama noktaları öncelikle çalışanlarımızdan büyük ilgi ve destek gördü. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, kurs merkezlerimiz ve kafelerimiz vatandaşlarımızın da destekleriyle büyüdü. 2019 yılının ilk 11 ayında Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz 100 kilogram, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından müdürlükler ve bağlı birimlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 400 kilogram olmak üzere 500 kilogramın üzerinde her renkten topladığımız kapak ile temin edeceğimiz tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Emeği geçen ve destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı büyütmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Engelleri hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ