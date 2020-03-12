Engelliler için yeni dönem - Son Dakika
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Engelliler için yeni dönem

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki tren garında engelli vatandaşların gündelik hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki tren garında engelli vatandaşların gündelik hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.


Tren garı mevkisine daha önce kurulan engelli asansörünün ardından şimdi de engelli vatandaşların tuvalet sorunu çözülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), Muratlı Tren Garı mevkisindeki tuvaletleri engellilerin daha rahat kullanabilmeleri adına tadilata soktu. İç dizaynının yanı sıra tuvaletlerin çatısının da onarılacağı ve 1 ay içerisinde yeniden yolcuların kullanımına açılacağı öğrenildi.


Muratlı Tren Garından trene binmek isteyen engelli vatandaşların engelli peronu olmadığından yaşadıkları soruna da çare düşünen TCDD yetkilileri, Gar Şefliği'nin onarımı ve çevre düzenlemesinin yanında engellilere özel peron da yapılacağının müjdesini verdi.


Planı çizilen çalışmaların 2020 yılı yatırım programına alındığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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