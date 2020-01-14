Engelliler ile işverenler "İstihdam Günü" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelliler ile işverenler 'İstihdam Günü' etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Engelliler ile işverenler "İstihdam Günü" etkinliğinde buluştu

6 saat önce

Gebze ilçesinde "İstihdam Günü" düzenlendi.

Engelliler ile işverenler

Gebze ilçesinde "İstihdam Günü" düzenlendi.

İŞKUR Gebze Şube Müdürlüğü tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, 50-60 firmanın temsilcileri ile 400 engelli vatandaş bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, burada yaptığı konuşmada, İŞKUR ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "9 aylık hizmet süresince, insanlarımızın sürekli iş aramakta, iş arayışı sürecinde olduğunu gördük. Bugüne kadar belediyenin aracılığıyla, 950 civarında kardeşimiz işe başlamış oldu." dedi.

"Gebze bölgesinde yaklaşık 850 engellimizin işe girişini gerçekleştirdik"

İŞKUR Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş da etkinlik hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Sizlerin işe girmesi bizler için çok çok değerli. Bu anlamda 2019 yılında engelliler için Gebze bölgesinde yeni bir atılım başlattık ve burada da niyetimiz hızlıca açıklarımızı kapatıp, sizleri mümkün olduğu kadar işe yerleştirmek. Gebze bölgesinde yaklaşık 850 engellimizin işe girişini gerçekleştirdik. 2020 yılında daha da hız verip, belli bir sayıya gelmek istiyoruz. Gebze bölgesinde toplamda 4 bin engelli çalıştırıyoruz."

İŞKUR, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi
Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti 6 yaşındaki kızının kreşte yediği yemekten sonra yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba, şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:04:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelliler ile işverenler "İstihdam Günü" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]