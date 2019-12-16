Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi - Son Dakika
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Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi

6 saat önce

Sinema salonundan ve öğrencilerden görüntülerKars'ta engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi KARS - Kars'ta, engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Sinema salonundan ve öğrencilerden görüntüler

Kars'ta engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi

KARS - Kars'ta, engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Dolunay Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizesinde Kars Şehir Sineması'nda bir araya gelen engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocuklar, birlikte "Mucize 2" adlı sinema filmini izledi.

Film öncesi izleyicilere patlamış mısır ikram edilen katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Dernek Başkan Yardımcısı ve derneğin Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Ocak, "Bize bu imkanları sunanlara çok teşekkür ediyorum. Her daim hatırlanmak çok güzel bir duygu, burada engelli arkadaşlarımızla bir araya gelip ücretsiz film izledik. Sinemaya giriş ve çıkışlarda görevli arkadaşlar yardımcı oldu, bize patlamış mısır ikram etti, hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sinema işletmecisi Doğan Alibeyoğlu da her zaman dernek üyeleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların yanlarında olduklarını belirtti.

Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi

Mucize, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:07 Kaynak: AA
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