Son Dakika Haberleri: Engelliler İşkur ile İstihdam Edilecek

Engelliler İşkur ile İstihdam Edilecek

58 dakika önce

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Umut Dayanışma Engelliler Derneği ile düzenlediği programda 15 engelli, alacakları eğitimin ardından istihdam edilecek.

Engelliler İşkur ile İstihdam Edilecek, System.String[]
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Umut Dayanışma Engelliler Derneği ile düzenlediği programda 15 engelli, alacakları eğitimin ardından istihdam edilecek.

Umut Dayanışma Engelliler Derneği'nde başlayan ve 43 gün sürecek eğitim ile 15 engelli vatandaş, belgelerini aldıktan sonra yönetici asistanlığı alanında istihdam edilecek.

Umut Dayanışma Engelliler Derneği Başkanı Sevim Eyrisakal, uygulanacak proje sonunda engelli 2 kişinin tıp merkezi ve sağlık şirketinde istihdam edileceğini belirtti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

İŞKUR, Ekonomi
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