Engelliler istedi, pasaj yönetimi harekete geçti - Son Dakika

Engelliler istedi, pasaj yönetimi harekete geçti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan İzzet Ağa Pasajı'na giremeyen engelliler yönetime başvurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan İzzet Ağa Pasajı'na giremeyen engelliler yönetime başvurdu. Harekete geçen yönetim pasajın girişine engelli rampası yaptı.

Kuşadası Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Sorguç Kahramanlar Caddesi'nde bulunan İzzet Ağa Pasajı'na giremediklerini pasaj yönetimine bildirdi. Harekete geçen yönetim pasajın girişine engelli rampası yaptı. Yeni rampayı yerinde inceleyen dernek Başkanı Sorguç "Pasaj yönetimine engellilerin giremediklerini bildirdik. Yönetim bizi de çağırarak fikrimizi aldı ve bugün itibariyle İzzet Ağa Pasajı'na engelli vatandaşlarımız girebilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen, göğüs itirafıyla şaşırttı

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi