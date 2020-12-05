Engelliler istiridye mantarı yetiştirecek

Aliağa'da "Üretimde Ben de Varım, Aliağa'da Engelleri Birlikte Aşalım" projesi kapsamında engelli vatandaşlar istiridye mantarı yetiştirerek üretime katılacak.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği arasında sosyal sorumluluk projesi protokolü imzalandı. Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen protokol törenine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir ve engelli bireyler katıldı. "Üretimde Ben de Varım, Aliağa'da Engelleri Birlikte Aşalım" projesi kapsamında Aliağa'daki engelli vatandaşlara kurs ve eğitimler verilerek üretime katılmaları sağlanacak. Üretimden elde edilen kazançla engelli vatandaşlar gelir elde ederek aile bütçelerine destek olacak. Projede yer alan özel gereksinimli vatandaşların yaşamda fırsat eşitliği sağlanacak, mutluluk ve refah seviyeleri yükseltilecek, ortopedik engelli vatandaşlar da bu proje kapsamında istihdam edilecek.

Aliağa Belediyesinden projeye destek

Kaymakamlık, belediye ve dernek iş birliğiyle hayata geçirilecek projede Aliağa Belediyesi, projeye uygun alanı temin edecek, kurulacak mantarhanenin alt zeminini ve raf düzenini tesis edecek. Elektrik, su, ısınma, havalandırma giderlerini karşılayacak. Projenin hedef ve amacına ulaşmasını sağlamak için de gerekli denetimleri yapacak. Mantarhanede üretimde çalışacak engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacak. Aliağa Belediyesi, üretilen ürünlerin pazar yerlerinde satışı için satış noktaları oluşturmanın yanı sıra aliagasemtpazari.com üzerinden de online olarak ürünlerin pazarlanmasını sağlayacak.

Yeni iş kolu

Protokol imza töreninde konuşan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Derneğimiz, belediyemiz ve kaymakamlığımız işbirliğinde istiridye mantarı üretimi gerçekleştireceğiz. İstiridye mantarı üretiminin ülkemizde yaygınlaştığını biliyoruz. Bu üretimin ilçemizde gerçekleştirilmesi içinde arkadaşlarımız çalıştı. Aliağa Belediyesi ve Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğimiz, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bir altyapı hazırladı. Yeni bir iş kolunu daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise projeyi desteklediklerini ifade ederek "Aliağa'mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Konuşmalarının ardından Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir protokolü imzaladı. - İZMİR