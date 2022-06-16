Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu

16.06.2022 15:54
Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu

Beyoğlu'nda 70 engelli birey aileleriyle birlikte Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu.

Beyoğlu'nda 70 engelli birey aileleriyle birlikte Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce öğrenciyi ve günü birlik ziyaretçiyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı yaz sezonuna kapılarını açtı. Yaz boyunca öğrencileri ağırlayacak olan kampın ilk misafirleri engelli bireyler ve aileleri oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından özel araçlarla kamp alanına götürülen 70 engelli birey ve aileleri kamp hayatının keyfini çıkartmaya başladı.

Bir hafta boyunca kampta kalacak olan engelli bireyler tatil yapmanın yanı sıra uzman eğitmenler eşliğinde fiziksel gelişimlerine katkı sunacak sportif eğitimlere de katılıyor. Kamp aynı zamanda engelli bireylere yeni arkadaşlıklar kurma ve sosyal hayatın olağan akışına adapte olma fırsatı da sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak engelli bireylerimizin topluma aktif bireyler olarak katılmasını sağlamak her zaman öncelikli hedefimiz oldu. Bu çerçevede ilçe genelinde engelli rampalarının inşası, engelli bireylerimiz için sportif eğitimler ve konserler başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bu konuda bazı üniversitelerimizle de güzel işbirlikleri yaptık. Havaların ısınmasıyla birlikte de engelli bireylerimiz hem tatil yapsın hem de fiziksel aktivitelerini aksatmadan devam ettirebilsin diye onları aileleriyle birlikte Kefken Kampımızda ağırladık." diye konuştu.

Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu
Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu
Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu
Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu
Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu

YORUMLAR
500
Engelli Bireyler Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampında yazın tadını çıkartıyor Engelli Bireyler Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampında yazın tadını çıkartıyor İtalyan Şef Danilo Zanna Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ile yemek yaptı İtalyan Şef Danilo Zanna Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ile yemek yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Engelliler, Beyoğlu Belediyesinin Kefken Kampı'na misafir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement