Son Dakika Haberleri: Engelliler Kiraz ve Vişne Çekirdeğinden Gelir Elde Ediyor

Engelliler Kiraz ve Vişne Çekirdeğinden Gelir Elde Ediyor

3 saat önce

Yalova'daki engelliler vişne ve kiraz çekirdeklerinden ısı torbası üretmeye başladı.

Engelliler Kiraz ve Vişne Çekirdeğinden Gelir Elde Ediyor, System.String[]
Yalova'daki engelliler vişne ve kiraz çekirdeklerinden ısı torbası üretmeye başladı. Bu sayede gelir elde eden engelliler Avrupa'ya bu ürünleri satmanın yollarını arıyor.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği ve Model Kadın Girişim Kooperatifi tarafından hayata geçirilen proje ile engelliler kendi işlerinin patronu oldu. Meyve suyu üretimi yapan bir fabrika ile anlaşarak aldıkları kiraz ve vişne çekirdeklerini dernek binasında ısı torbalarına dönüştüren engellilere dernek yöneticileri ile engellilerin aileleri de destek veriyor. Hep birlikte dernek binasında toplanan engelliler hazırladıkları ısı torbalarını satışa hazır hale getiriyor. Bir çok yere hazırladıkları ürünleri satan engelliler, üretimi arttırmayı ve bulacakları bir alıcı ile Avrupa'ya da açılmayı hedefliyor.

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Tijen Evcin, "Geri dönüşümle ilgili bir proje üretmek istedik. Aklımıza kiraz çekirdeklerinden ısı torbaları imali geldi. Kuru gıda ve meyve suyu üreten fabrikaların atıkları olan bu çekirdekleri alıyoruz ve burada işleyerek ısı torbaları üretiyoruz. Isı torbaları Avrupa'da çok kullanılan bir ürün. Yalova Yeni Yaşan Engelliler Derneği ile de daha evvel bazı projeleri hayata geçirmiştik. Bu sefer ısı torbalarını üretmek istedik. Proje hem engellilerden hem de engelli ailelerinden büyük bir ilgi gördü. Bu ısı torbaları sıcak su torbalarına göre çok daha güvenli. Ayrıca sıcak ve soğuk kompres olarak da kullanılabiliyor ve vücuttaki ateşi almak gibi de bir özelliği var. Bu proje hem Yalova için yeni bir marka, hem de engellilerimize gelir kapısı olacak. Bu ürünleri ülkede birçok yere satıyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya açılmak" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:29 Kaynak: İHA

Avrupa, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İtiraf: Bir Sürü Hatamız Oldu İstanbul'u da Sallayan Yalova Depremiyle İlgili Kandilli'den Açıklama

Deprem Anında Okulda Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasına Yansıdı Deprem Profesöründen Korkutan Uyarı! İlçe İsmi Verip "6,5 Deprem Olabilir" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:44:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler Kiraz ve Vişne Çekirdeğinden Gelir Elde Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]