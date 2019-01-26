Son Dakika Haberleri: Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli Açıklaması

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli Açıklaması

16 dakika önce

ANKARA(AA) - Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaçlarının pahalı olduğunu ve çoğunun piyasada bulunamadığını belirterek "Bu ilaçlar çocukların ömürlerini uzatmak ve sağlıklarına kavuşmaları için zorunlu." dedi.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli Açıklaması, System.String[]
ANKARA(AA) - Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaçlarının pahalı olduğunu ve çoğunun piyasada bulunamadığını belirterek "Bu ilaçlar çocukların ömürlerini uzatmak ve sağlıklarına kavuşmaları için zorunlu." dedi.

İçli, Türkiye Körler Federasyonunun Demirtepe'deki binasında, bazı sivil toplum örgütleriyle SMA hastalarına destek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

İçli, 2019 yılının başından bu yana ilaca ulaşamadıkları için hayatını kaybeden SMA hastalarının sayısının dün akşam Afyon'da vefat eden bir kişiyle 5'e ulaştığını söyledi.

İçli, SMA hastalarının ailelerinin geçen aylarda Sağlık Bakanlığı önünde nöbet eylemi başlattığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA tip 2 ve 3 hastalarının ilaçlarının temini noktasında gereken önlemlerin alınacağı açıklamasının ardından bu eylemin sonlandırıldığını hatırlattı.

Aradan geçen zamana rağmen bu sıkıntıların aşılamadığını ifade eden İçli, "SMA hastalarının ilaçları son derece pahalı ve çoğu piyasada bulunamıyor. Kullanılmadığı takdirde mutlak ölüm söz konusu olmamakla birlikte bu ilaçlar, çocukların ömürlerini uzatmak ve sağlıklarına kavuşmaları için zorunludur." diye konuştu.

İçli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğini beklediklerini de dile getirerek Engelliler Konfederasyonu ve 17 örgüt olarak SMA hastalarının problemlerine ve engellilerin erişilebilirlik sorunlarına çözüm bulunmasını beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron

Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:38:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]