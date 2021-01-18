Engelliler Konfederasyonu kamuda engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını istedi - Son Dakika

Engelliler Konfederasyonu kamuda engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını istedi

18.01.2021 16:35
Engelliler Konfederasyonu kamuda engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını istedi, System.String[]

Engelliler Konfederasyonu kamudaki engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılması talebinde bulundu.

Engelliler Konfederasyonu kamudaki engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılması talebinde bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Anayasa ve ilgili yasalar gereği engellilerin herkesle aynı hak ve özgürlüğe sahip olduğu, engellilerin bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanması için insan hakları yükümlülükleri kapsamında gereken tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Engellilerin bağımsız bir yaşam kurabilmesi için yoksulluk ve işsizlik oranlarının düşürülmesinin zorunlu olduğuna, bunun için de en sürdürülebilir ve güvenceli yolun, nitelikli ve insan onuruna yakışır bir istihdamın engelliler için sağlanmasından geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Yönetenler ve iş gücü piyasasının oluşumuna karar verenler, engellilerin diğer kişilerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul edip gereğini yapmak zorundadırlar. Bu hak, engellilerin açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş gücü piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Engellilerin Devlet Memurları Kanunu'nun tanıdığı istihdam kotası hakkından yararlanabilmek için açılan sınavlara ümit bağladığı ancak kadro beklentilerinin karşılanamadığı savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Konfederasyonumuz, engelliler ve engelliler adına hak mücadelesi veren diğer oluşumlar, kamuda yıllık en az 10 bin kadro beklentisi içindeyken 2019'da sadece 1139 kadro alımı yapılmış, 2020'de kadro alımı yapılmamış, 2021 için ise sadece 2 bin 140 kişilik bir engelli istihdam alımı duyurusu yapılmıştır. 19 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruları devam eden bu alımın engelli iş gücünün talepleri için yeterli olmadığı çok açıktır."

"Boş engelli kadroları doldurulmalı"

Yasa gereği kurumlardaki açık kota sayısının resmi bültenlerle 7 binin üzerinde olduğu açıklanmış olmasına rağmen kontenjan açığı kadar alımın yapılmadığı ifade edilen açıklamada, yasal kotanın bu yıl içinde doldurulması ve ilave alımlar için çalışma yürütülmesi istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelliler Konfederasyonu olarak, iş arayan tüm engellilere, niteliklerine uygun ve insan onuruna yakışır istihdamın sağlanması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Günümüz itibarıyla kamu kurumlarında 3 bin 809, özel sektörde 17 bin 910 olmak üzere toplam 21 bin 719 engelli işçi kadrosu boşken ve 7 bin 149 engelli memur kadrosu boş tutulurken, 2021 yılı için açıklanan 2 bin 140 kişilik memur alımı açıklamasının yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle öncelikle kamudaki engelli memur ve işçi kotasının daha fazla gecikmeden doldurulmasını, kamuda engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını talep ediyoruz."

İnsan Hakları, İşsizlik, Anayasa, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelliler Konfederasyonu kamuda engelli çalıştırma kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını istedi - Son Dakika


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