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Engelliler, Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret etti

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, yaşadığı döneme adını yazdırmış ünlü kişilerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret etti.

Engelliler, Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret etti, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, yaşadığı döneme adını yazdırmış ünlü kişilerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören farklı engel grubundan 15 genç, 50 yılı aşkın tarihe sahip dünyaca ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'un İstanbul'daki merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda hizmet veren müzeye giren engelliler, tarih, kültür-sanat, bilim, müzik, spor, sinema ve eğlence dünyasından isimlerin bal mumu figürlerini tek tek inceledi. Engelliler, Londra'da birebir ölçü ve görünümde hazırlanan Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Albert Einstein, Barış Manço, Mona Lisa, Madonna, Hidayet Türkoğlu, Brad Bitt, Messi ve Muhammed Ali gibi birçok ünlü ismin bal mumu figürleriyle fotoğraf çektirdi.

Engelli kursiyerleri sosyal ziyaret programları kapsamında müzelere, tarihi ve turistik mekanlara götürdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Müze, gençlerimiz için çok önemli bir yer. Engellilerimiz de görsel zenginlik sunan bu müzede hem hoşça vakit geçirdiler hem de sosyalleşme adına güzel bir etkinliğe katılmış oldular. Bu tip kültür gezilerimiz devam edecek. Onların mutluluğu için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Feyzullah Kıyıklık, Madame Tussauds, Bağcılar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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