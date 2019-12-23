Engelliler Meclisinde seçim heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelliler Meclisinde seçim heyecanı - Son Dakika

Engelliler Meclisinde seçim heyecanı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisinin, 14. olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Engelliler Meclisinde seçim heyecanı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisinin, 14. olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Sevil Güngör, güven tazeledi.


Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan genel kurul toplantısı'na, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Engelliler Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun folklor gösterisi ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Güngör, işitme engellilerimiz ile sağlıklı iletişim kurabilmek adına 2 yıldan bu yana işaret dili eğitimi düzenlediklerini söyledi. Güngör, "Engelliler Meclisi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile engelli bireylerin eğitimlerine katkı sağlamak adına E- KPSS kursları ve ücretsiz kitap desteğinde bulunduk. İşitme engellilerimiz ile sağlıklı iletişim kurabilmek adına 2 yıldan bu yana işaret dili eğitimleri düzenledik. Bunlar gibi birçok çalışma ve etkinlik yaparak engelli kardeşlerimize faydalı olmak istedik" dedi.


"Engelli dostu şehir: Denizli"


Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bir çok projeyi hayata geçirmeye çalıştığını anlatan Kent Konseyi Başkanı Değirmenci "Denizli Engelli dostu bir şehir. Kaldırım yüksekliğinden, toplu taşımada kullandığımız araçların engelli rampasına, eğitim çalışmalarından engelli istihdamına kadar birçok konuda engelli kardeşlerimizi hayatın içine daha fazla katmak için çalışıyoruz. Hayata küsmüş evde oturan engelli kardeşlerimiz değil, onların eğitimin, kültürün, istihdamın ve hayatın tam içerisinde olmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.


Mevcut Başkan Güngör yeniden seçildi


Konuşmaların ardından geçilen seçime. Divan Başkanlığını Ali Değirmenci' nin yaptığı genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Güngör yeniden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanlığına seçildi. - DENİZLİ

Kent Konseyi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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