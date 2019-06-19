Son Dakika Haberleri: Engelliler Meclisinden sanatsal sergi
Son Dakika Güncel Haber

Engelliler Meclisinden sanatsal sergi

2 saat önce

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Palandöken Sway Otelde Sanatsal sergi açtı.

Engelliler Meclisinden sanatsal sergi, System.String[]
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Palandöken Sway Otelde Sanatsal sergi açtı.

El emeği ve göz nuruyla yapılan ahşap yakmalı resimler, Filografi çalışmaları, el yapımı anahtarlık ve lüks tesbih gibi onlarca eser sergide büyük ilgi gördü.

Sergi açılışına Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, hayal dünyasını sanatıyla buluşturan Engelliler Meclisi Üyesi Ahmet Emre Biner, Engelli vatandaşlar, Turistler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Sanatsal Sergi hakkında bilgiler veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Engelliler Meclisi Üyemiz Ahmet Emre Biner kardeşimiz hayal dünyasını el emeği göz nuru ile sanata çevirdi, bu güzel ve görkemli eserleri Palandöken Sway Otelde sergi açarak engelli bir insanın ilgi gösterilirse neler başarabileceğini ve engellilerin sanıldığı aksine ne kadar renkli, heyecanlı, sevimli, duygulu bir hayal dünyasına sahip olduklarını sosyal ve kültürel yaşamın her kademesinde engelli kardeşlerimize de yer verilmesi gerektiğini sergimizle anlatmaya, ispatlamaya çalıştık" dedi.

Keleşoğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Şunu unutmamalıyız ki her insan bir engelli adayıdır. Bu şiarla hareket edip toplum olarak engelli kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. Sanırım çevremizde engelli arkadaşınız vardır, bu engelli arkadaşlarınıza gerek sosyal hayatta, gerek kültürel hayatta gerekse de ihtiyaç duydukları her alanda o sıcacık ve kocaman yüreğinizi açarak yardımlarına koşmanızı ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmenizi istiyorum. İstiyorum ki günün birinde Ahmet Emre Biner kardeşimiz gibi onlarda hayal dünyasını sanata çevirsin ve bu güzel sergileri onlarda açabilsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Engelliler Meclisi Üyesi Ahmet Emre Biner, gösterdikleri, ilgi, alaka, destek ve yardımlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
Palandöken, Kent Konseyi, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Türkiye'den BM'nin Kaşıkçı raporuyla ilgili açıklama: Kuvvetle destekliyoruz Son Dakika! Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 15:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler Meclisinden sanatsal sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]