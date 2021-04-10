Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu - Son Dakika

Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu

10.04.2021 12:39
Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu, System.String[]

Mezitli Belediyesinin yapımını tamamladığı Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi, törenle hizmete açıldı.

Mezitli Belediyesinin yapımını tamamladığı Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi, törenle hizmete açıldı. Engelli vatandaşlar, geniş bir alana sahip yeni mekanlarında spor, bocce, hobi ve avokado bahçesi gibi çok yönlü aktiviteler gerçekleştirebilecekler ve eğitim alabilecekler.

Mezitli Belediyesi Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisinin açılışı gerçekleştirildi. Menderes Mahallesi Pakize Kokulu Anadolu Lisesi batısında bulunan okçuluk tesisleri içerisinde hayata geçirilen Engelli Meclisi, kentte yaşayan engellilerin buluşma ve sosyal faaliyet alanı olacak. Mezitli'de örgütlü tüm engelli derneklerinin ortak olarak kullanacağı tesiste; kafeterya, kütüphane gibi yerlerin yanında, bocce, masa tenisi, bisiklet gibi farklı sporları yapma imkanları da buluyor.

Törene katılanlar, engellilerle bocce ve masa tenisi oynadı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Hatice Özenler, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, bağışları ile katkı sunan hayırseverlere teşekkür plaketi verildi. Törene katılanlar, engellilerle bocce ve masa tenisi oynadı.

Törende yapılan konuşmalar, işaret diliyle açılışa gelen engellilere aktarıldı.

"Başkan Tarhan'ın duyarlılığını diğer belediyeler de göstermeli"

Bölgeye böylesi bir tesis kazandırdığı için Başkan Tarhan'a teşekkür eden Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Özenler, "'Hepimiz birer engelli adayıyız' demeden engellilerimizin çok büyük ihtiyacını karşılayacak böylesi bir tesis çok önemliydi. İnşallah diğer belediyeler de aynı duyarlılıkla hareket ederek her ilçeye böyle bir tesis kazandırırız" dedi.

"Engelli bireyleri sosyal hayata katmak istiyoruz"

Engelli bireyleri sosyal hayata katabilmek amacıyla Mezitli Belediyesi tarafından Engelli Meclisinin oluşturulduğunu dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul da "Engelli meclisimizde, engellilerimizin kendilerini geliştirirken her türlü sosyal faaliyeti ve sporu yapabileceği bir ortam hazırlandı. Bağışçı desteklerimizle çok daha geniş imkanlara sahip bir tesis haline getirdik" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı engellilerimiz ile aynı yerde buluşturmak istedik"

Belediye olarak her vatandaşa dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise "Engellilerimize yönelik olarak da Mezitli'de bulunan her engelli derneğimizin kullanabileceği bir mekan oluşturduk. Burada halkımızla engellilerimiz bir arada olsunlar istedik. Her türlü sosyal faaliyete katılabilsinler istedik. Mezitli Kent Konseyimiz bünyesinde görev yapan Engelli Meclisimiz buranın koordinatörlüğünü yapacak. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Her vatandaşımıza hizmet götürmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha büyük hizmetler için sinerji oluşturuyoruz"

Mezitli Belediyesi Down Kafe ile Sağlık Proje Ödülü aldıklarını da hatırlatan Tarhan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm engelli kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de otizmlilerimiz için projelerimiz var. Geçtiğimiz günlerde bu konuda hazırladığımız kısa filmimizin galasını yaptık. Bunun daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalık oluşturması için çalışacağız. Tüm dünyaya duyuracağız. Artık belediyecilik değişti. Yol, park, spor alanı gibi hizmetlerin yanında gönüllere de dokunmamız gerekiyor. Ancak bunu belediye imkanları ile yapmak zor. Devlet desteği de bir yere kadar. O zaman öncülük yaparak vatandaşlarımız arasında bir sinerji oluşturmamız gerekiyor. Biz bu konuda oldukça başarılıyız. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, engellilere, doğamıza, hayvanlarımıza değer veriyoruz. Bu diğer yaptığımız tüm hizmetlerden daha değerlidir" şeklinde konuştu.

"Oy için değil vicdan ve sevgi için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mezitli Belediyesinin yaptığı başarılı işlere bir yenisini daha eklediğinin altını çizerek, "Sosyal belediyecilik çok önemli bir şey. Bizim anlayışımız, dezavantajlı grupların oylarına talip olmak amacıyla para, gıda yardımında bulunmak değil, onlara gönülden hizmet sunmaktır. Biz vicdan ve sevgi ile bu işi yapıyoruz. Kentte yaşayan vatandaşlarımızı, engellilerimizle ortak bir yaşamda buluşturmamız lazım. Elimizdeki kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek en güzel işleri yapmak durumundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Mersin'e ve Türkiye'ye ihtiyacı olan sosyal belediyecilik hizmetini vermeye davam ediyoruz" dedi. - MERSİN

Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu
Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu
Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu

Kent Konseyi, Engelli, Mezitli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu         
12:35
Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı         
11:44
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor         
10:48
İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü         
10:41
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi         
09:41
Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı         
09:23
Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı         
09:23
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 12:49:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelliler, Mezitli'de yeni bir yaşam alanına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei