Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 15 öğrenciyi, her çarşamba günü çeşitli etkinliklerle buluşturuyor.

Yüzde 40 zihinsel engelli 15 öğrenci, her hafta çarşamba günü hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba Projesi" ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor, müzik ve robotik kodlama etkinliklerinden faydalanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, projeyle kentteki resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencileri çarşamba günleri çeşitli etkinliklerde buluşturduklarını söyledi.

"Öğrenciler gönüllü liderler önderliğinde çok mutlu oluyorlar." diyen Birlik, öğrencileri mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.

Birlik, "Bu etkinlikler her çarşamba devam etmekte. Gençlik ve Spor Bakanlığı herkese, her gence dokunduğu gibi özel eğitim gören çocuklarımızın da gönüllerine dokunuyor." dedi.

Gönüllü liderlerden Remziye Sevim, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin spor ve müzikle buluştuğunu bundan da çok mutlu olduklarını kaydetti.

Sevim, "Engelliler ilk geldiklerinde içlerine kapanıktı. Onların bu durumunu değiştirmek için sevdikleri oyun etkinlikleri ile onlara bir şeyler katmaya çalıştık. İçlerindeki rekabet duygusu, hırs, istek, onlarda büyük bir değişim sağladı." diye konuştu.

Engellilerden İsmail Hakkı Sanır, çarşamba günü gönüllerince eğlendiklerini, bundan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.