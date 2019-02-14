Son Dakika Haberleri: Engelliler Platformundan Eğitim Desteği

Engelliler Platformundan Eğitim Desteği

1 saat önce

Osmaniye Engelliler Platformu tarafından "Hayallerine destek ol" projesi kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.

Engelliler Platformundan Eğitim Desteği, System.String[]
Osmaniye Engelliler Platformu tarafından "Hayallerine destek ol" projesi kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.


Platform Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi gönderildiğini belirtti.


Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Aktürk, "Mardin'de Sakızlı İlkokulu öğrencileri derneğimize ulaşarak yardım taleplerini ilettiler. Bu çağrıya duyarsız kalamazdık. Öğrenciler için bir yardım kampanyası başlattık. Buradaki amacımız çocuklarımıza kırtasiye malzemesi ve giyecek yardımı yapmaktı. Kampanyamıza dönem dönem destek olan arkadaşlarımız oldu. Kırtasiye malzemelerimizi Engelliler Platformuna bağlı dernek başkanlarımızın katkılarıyla temin ettik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Haydar Aktürk, Mazıdağı, Osmaniye, Mardin, Güncel
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