Engelliler polis oldu - Son Dakika

Adana'da "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" nedeniyle engeliler polis olup emniyet müdürünün makam koltuğuna oturdu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" nedeniyle engelli çocuk ve gençleri makamında kabul etti. Engelliler günü nedeniyle bir günlüğüne polis olan çocuk ve gençler emniyet müdürü makam koltuğuna oturdu. İnci, engellilere oyuncak polis aracı ve polis bebeği hediye etti. İnci, burada yaptığı konuşmada, engellilerin her zaman yanında olduklarını, ister doğuştan olsun ister sonradan kazara olsun herkesin engelli olabileceğini anımsatarak, "Emniyet olarak hem projelerle hem de etkinliklerle her zaman engellilerin yanındayız. Bu yıl daha farklı etkinlikler yapmayı planlıyorduk ancak pandemi nedeniyle etkinliklerimizi kısıtlamak zorunda kaldık. Ancak biz engellilerin toplumun içinde yer alması için her zaman onların yanında yer aldık, bundan sonra da yanında olacağız" dedi. - ADANA