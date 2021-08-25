Engelliler, Pompeiopolis Plajından rahatlıkla denize girebilecek - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, Viranşehir Pompeiopolis Parkı Plajına engelli rampası yerleştirdi. Engelli vatandaşlar artık bu plajda zorlanmadan rahatlıkla denize girebilecekler.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan vatandaşların daha rahat ve hijyenik şartlarda denize girmeleri amacıyla Milli Emlak Müdürlüğünden 5 ayrı noktayı kiralayarak çalışmalara başlayan Mezitli Belediyesi, sahillerde yeni uygulamalara imza atmaya başladı. Ücretsiz şemsiye, şezlong ve duşlar koyarak Viranşehir Pompeiopolis Parkı Plajında özel aile bölümü oluşturan Mezitli Belediyesi, talep üzerine plaja engelli rampası da yerleştirdi. Rampa, engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı şekilde Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel tasarlandı. Engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği rampa, misafirlerini ağırlamaya başladı.

"Mezitlililer her şeyin en iyisine layıklar"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, 2 yıla yakın bir çaba sonrası Mezitli'de 5 ayrı noktayı kiraladıklarını, vatandaşlara temiz plaj ve ücretsiz şezlong, şemsiye hizmeti sunduklarını belirtti. Tarhan, "Bir süredir yaptığımız farklı düzenlemelerle plajlarımızı vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda kullanımına sunduk. Çok önemli geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda plajlarımızı daha iyi hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığımız 5 ayrı noktaya duş, şezlong, şemsiye gibi ücretsiz hizmetler sunarken, görevliler yerleştirerek asayiş ve temizlik açısından da güvenli plajlar oluşturduk. Yine aileleriyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşlarımıza da özel ücretli bölüm oluşturarak bazı ayrıcalıklı hizmetler sunmaya başladık. Büfe hizmetinin yanı sıra, giyinme ve duş kabinlerini, plajları diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Mezitlililer her şeyin en iyisine layıklar" diye konuştu. - MERSİN