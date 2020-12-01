Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu - Son Dakika

Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu

01.12.2020 11:03
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu, System.String[]

Mental-Motor Retardasyon sorunu nedeniyle 3 yaşına kadar hiç sesi çıkmayan Umut Özgil, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya başladı.

Mental-Motor Retardasyon sorunu nedeniyle 3 yaşına kadar hiç sesi çıkmayan Umut Özgil, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya başladı. Çocuğunun sesini ilk kez 3 yaşında ders sırasında söylediği "Baba" kelimesiyle duyduğunu belirten anne Fatma Özgil, "O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl güler burada öğrendim. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu" dedi.

Bağcılar'da 2013 yılında erken doğum yapan Fatma Özgil'in dünyaya gelen çocuğu Umut'un gelişiminde problemler yaşandı. Yapılan tetkikler sonucunda doktorlar Umut'a gelişme geriliği de denilen mental-motor retardasyon tanısı konuldu. Uzun süre yoğun bakımda kalan Umut ne hastanede nede taburcu olduktan sonra gittiği evinde de hiç konuşmadı.

4 yıl içinde iyileşmeler görüldü

Özgil Ailesi, 3 yaşına kadar hiç sesini duymadıkları çocuklarının tedavisi için arayışa girdi. Bu sırada Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda mental-motor retardasyon sorunu olan çocuklara eğitim verildiğini öğrendi. Bunun üzerine anne Özgil'in müracaatı üzerine Umut, uzmanlar tarafından terapiye alındı. Geçen 4 yıl içinde yüzde 94 engel raporu bulunan Umut da iyileşmeler görüldü. İletişim becerisi ve ses bilgisi gelişimi yükselen Umut, normal bireyler gibi konuşmaya da başladı.

"O anı hiç unutamıyorum"

Oğlunun ilk sesini duyduğu anı unutamadığını söyleyen annesi Fatma Özgil, "Umut, yaşıtlarından iki yaş geriden gidiyor. Buraya geldikten sonra ince dokunuşlarla hem benim hem oğlumun hayatını değiştirdiler. Anasınıfıyla başlayan eğitim duyu algı ve konuşma terapisiyle devam etti ve dört yılda çok iyi bir duruma geldi. Buraya gelene kadar çocuğumun sesini hiç duymamıştım. İlk kez burada konuştu. Dersin ortasında ağzından baba kelimesi çıktı. O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl güler burada öğrendim. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu. Bize bu mutluluğu yaşatan başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve eğitmenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her geçen gün gelişim gösteren 7 yaşındaki Umut, bu yıl birinci sınıfa yazılarak okul hayatına adımını attı. - İSTANBUL

Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı 21 yıl hapis cezasıyla aranan adam simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı         
09:52
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak         
09:39
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei