Bağcılar Engelliler Sarayı yeni döneme başladı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yeni eğitim dönemi "Maske-Mesafe-Hijyen" başlıklı dersle başladı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi olarak 2011'de hayata geçirilen Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı 2020-2021 eğitim sezonunu açtı.

İlk gün, kuruma gelen engelli kursiyerlere yeni normalleşme süreciyle ilgili brifing verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yalçın Odabaş, "Maske-Mesafe-Hijyen" isimli sunumunu uygulamalı bir şekilde yaptı.

Sosyal mesafenin korunmasının önemine değinen Odabaş, "Arkadaşlarımızla kısık sesle konuşmalıyız. Yüksek sesle konuşmak ya da bağırmak bulaş riskini artırıyor. Eğer 2 metre uzakta kalır ve mesafenizi korursanız hasta olma ihtimaliniz düşecektir. Bir yerde kalma süremiz yarım saati geçtikten sonra camı açarak ortamı havalandırmalıyız. Bunun yanında maske takacağız ve temiz olacağız." uyarısında bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da engellilerin pandemi nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Etkinliklerden ve arkadaşlarından uzak kaldılar. Engelliler Sarayımızı yeniden güvenli bir şekilde hizmete açıyoruz. İlk planda 4 kursumuzda derslerimiz başlıyor. Salgın etkisi düştüğü zaman eski kalabalık ve keyifli günlerimize tekrar geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

37 farklı branşta eğitim veren kurumda koronavirüs salgını nedeniyle şimdilik müzik, resim ve iki el becerisi sınıfı hizmet verecek.