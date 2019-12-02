Engelliler şehirdeki engelli lavabolarının sayısının artırılmasını istiyor

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, kentte bulunan engelli lavabolarının yetersiz olduğunu söyleyerek sayılarının artırılmasını istedi.



Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, yaptığı açıklamada, engellilerin yaşadıkları sıkıntılara değindi. Derneğe gelen en fazla şikayetin engelli lavabolarından olduğunu dile getiren Özkartal, "Gündelik hayatta herkesin sıkıntısı oluyor. Engelli camiamızda da sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntı yaşadığımız konulardan biri de, mesire alanlarında ve umuma açık alanlarda engelli lavabolarında sıkıntı yaşandığı yönünde yorumlar alıyoruz. Şehrin muhtelif yerlerinde alanlar var ama engellilerin tekerlekli sandalye ve akülü araç kullanan kardeşlerimizin araçlarıyla rahat kullanabilecekleri standart alanlar oluşturulmadığı ve lavaboların yüksekliği çok uygun olmadığı için bu konuda çok şikayet alıyoruz" dedi.



Engelliler için yapılan rampalarının da denetilmesi gerektiğini dile getiren Özkartal, "Şehrimizin fiziksel çevresine baktığımız zaman bazı yerlerde bulunan engelli rampalarının bazı yerlerde sıkıntılı olduğu konusunda şikayetler geliyor. Bazen küçük bir ayrıntı çok önemli oluyor. Tekerlekli kullanan bir arkadaşımızın yerine kendimizi koyalım. Arkadaşlarımız kendi kol gücüyle kendini hareket ettiriyor. Dolayısıyla bir kaldırımda var olan ya da yapılmış bir rampada 3-5 santimetreyi bulan bir yükseklik olduğu zaman arkadaşlarımız oradan kendi güçleri ile geçemiyorlar. Bu da onlara büyük bir sıkıntı veriyor. ya diğer insanlardan yardım isteyecek ya da kendi çabası oradan çıkacak. Yapılan rampalar standartlara uygun olmalıdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ