Engelliler, şehit yakınları ve gazilere 'cep'te yüzde 25 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek." dedi.

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