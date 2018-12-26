Son Dakika Haberleri: Engelliler, şehit yakınları ve gazilere 'cep'te yüzde 25 indirim

Engelliler, şehit yakınları ve gazilere 'cep'te yüzde 25 indirim

7 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek.

Engelliler, şehit yakınları ve gazilere 'cep'te yüzde 25 indirim, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,"Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:28 

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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