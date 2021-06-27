Üye Girişi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi - Son Dakika

Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi

27.06.2021 10:41
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi, System.String[]

İZMİR'de özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan zihinsel engelli gençler, galoş üreterek elde ettikleri gelirle eskimiş servis araçlarını yenileyebilmeyi hedefliyor.

İZMİR'de özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan zihinsel engelli gençler, galoş üreterek elde ettikleri gelirle eskimiş servis araçlarını yenileyebilmeyi hedefliyor.

Merkezi Ankara'da bulunan, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla topluma yararlı vakıflardan biri sayılan ve izin almadan yardım toplama hakkı tanınan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), 14 şubesinden biri olan İzmir'in Çiğli ilçesinde, engelli bireylere hizmet veriyor. Kurumda rehabilite olan özel eğitim öğrencileri, galoş üretip satarak hem gelir elde ediyor, hem de okula gidip gelmelerini sağlayan eskimiş servis aracının yenilenmesi için para biriktiriyor.

ZİÇEV İzmir Şube Müdürü Hülya Sarıel, herhangi bir yaş aralığı bulunmayan öğrencilere branş öğretmenlerinin katılımıyla el sanatları, müzik, ritim, step, folklor, beden eğitimi gibi derslerde eğitim verdiklerini ve tam zamanlı çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin eğitimlerine destek olup akademik ve sosyal hayatlarına kazanımlar eklerken, ailelerin de nefes almalarını sağladıklarını anlatan Sarıel, vakıf adına toplanan gelirleri ihtiyaçlar doğrultusunda harcadıklarını dile getirdi. Sloganlarının "Tut elimi, geleceğim olsun" olduğunu belirten Sarıel, "Toplanan gelir ve bağışlarla çevremizdeki tüm zihinsel engellileri ZİÇEV çatısı altında toplamaya çalışıyoruz" dedi.'DESTEK OLUN, BİZ DE VARIZ'ZİÇEV İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk ise, "Gençlerimiz de kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, galoş yapıyorlar. Şimdilik en büyük ihtiyaçları yıpranmış olan servislerini yenilemek. Yaptıkları galoşlardan elde ettikleri destekle servisleri yenileme çabasındalar. Hayırseverlere sesleniyoruz. ZİÇEV'li gençlere destek olmak için yaklaşan Kurban Bayramı'nda bağış yapabilirsiniz. Destek olun, biz de varız" dedi.

Kurumdan eğitim alan zihinsel ve bedensel engelli 17 yaşındaki Okan Korkmaz'ın annesi Gülay Cengiz de oğlunu kendi imkanlarıyla fizik tedaviye getirip götürdüğünü belirterek, "Ulaşımı özel aracımla sağlıyorum. Çünkü hakkı olmasına rağmen okulumuzun servis aracını kullanamıyor. Mümkün olsaydı haftanın 5 günü buraya getirirdim ama benim de imkanlarım kısıtlı. Ancak belli günler geliyoruz. Buradaki servis aracının donanımı, engellilerin taşınmasına uygun değil. Tekerlekli sandalyeyle girişin sağlanabileceği bir rampa yok. Maalesef, çocuğum bu aracı kullanamıyor. Çocuklarımız el emeğiyle bazı eksiklikleri karşılamaya çalışıyor. Tam donanımlı her engelli çocuğa hitap eden bir servis aracının alınması için onlar da çaba gösteriyor" diye konuştu. Derslere katılan Selin Öztürk (19) "Galoş yapmayı çok seviyorum. Kolay öğrendim" derken, Serhat Işık ise "Ben yeni servis istiyorum. Servisimiz yok, arıza yaptı" ifadesini kullandı.


Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi
Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi

Rehabilitasyon, Engelli, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı 11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak 10:51 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı 10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı 10:06 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü 09:26 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü
09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü 09:21 Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü

Son Dakika Haberleri
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
10:05 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı
09:38 Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil birdenbire küle döndü
09:37 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı         
10:58
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu         
10:33
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi         
09:41
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
09:25
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:31:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelliler servislerini yenilemek için el ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement