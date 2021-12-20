Engelliler sevgiyle dizdikleri boncuklardan kolyeler üretiyor - Son Dakika

Edirne'de yaşam merkezine gelen engellilerin burada aldığı eğitimin ardından boncuktan yaptıkları kolyeler beğeni topluyor.

Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezine gelen engellilerden bazıları müzik eğitimi alırken, bazıları da uzman öğretmenler eşliğinde takı tasarım kursuna katılıyor.

Görme, işitme ve zihinsel engelliler, zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri merkezde boncukları işleyerek takı haline getiriyor.

Usta öğretici Mehtap Akgün, engelli kursiyerlerin aldıkları eğitimin ardından çok güzel işler başardıklarını söyledi.

Engellilerin kursta büyük emek vererek ve sabır göstererek kolyeler yaptıklarını anlatan Akgün, "Belki ben size söylemesem bu kolyeleri onların yaptığına inanamayacaksınız. Zor ve güzel bir işi severek yapıyorlar. Birbirinden güzel kolyeler, takı ve bileklikler ortaya çıkartıyorlar." dedi.

Görme engelli kursiyerlerin dokunarak, bol bol pratik yaparak ve ezberleyerek başarıya ulaştığını vurgulayan Akgün, üretilen rengarenk kolyelerin sergilerde veya özel günlerde değerlendirildiğini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise bakım merkezine gelen engellilerin boş vakitlerini değerlendirmeleri, kaliteli bir yaşam sürmesi için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğreticilerden destek alan engellilerin çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını vurgulayan Özbaş, "Özellikle takı tasarım kursunu tamamlayan engelli vatandaşlarımız normal insanların bile yapamayacağı çok güzel kolyeler yapıyorlar. Onların hoşça vakit geçirdiklerini görmek bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.