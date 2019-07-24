Engelliler Şile'de denizin keyfini çıkardı

ŞİLE Kağıthane Sosyal Dinlenme Tesisleri Plajı'nda düzenlenen yaz kampında engelliler denizin keyfini doyasıya çıkardı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şile'deki Kağıthane Sosyal tesislerinde engelliler ve aileleri ağırlandı. Kağıthane Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliği ile düzenlenen turlar sayesinde 30 engelli ve aileleri denizin keyfini çıkardı. Engelli çocuklar özel aktivitelerle yüzerek büyük mutluluk yaşarken aileler de çocuklarının mutluluğuyla moral buldu.

"BURAYA GELECEĞİMİ DUYUNCA HEYECANDAN UYUYAMADIM"

Denizde arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Sude Naz Çelik, "Dün gece heyecandan uyuyamadım. Heyecandan sabah 06.00'da uyandım. Burada çok arkadaşım var. Arkadaşlarımla yüzüyoruz, oyun oynuyoruz, denizde halay çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIZIM BURADA ÇOK EĞLENİYOR"

Kızının Serebral Palsi olduğunu belirten Seher Çelik ise, "Kızım burada çok eğleniyor. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını isterdik. Bu etkinlikler dönüşümlü olduğu için öbür çocuklar da faydalanabiliyor. Böyle etkinliklerle çocuklarımız moral buluyor. Kızım Sude buraya geleceği için çok heyecanlıydı. Heyecandan uyuyamadı. Keşke her zaman fırsat olsa da gelebilsek" dedi.

Çocuğunun yüzerken büyük mutluluk yaşadığını kaydeden Zübeyde Urun de, "Bize çok güzel imkanlar sunuluyor. Çok güzel sosyal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

ENGELLİLERE ÖZEL YAZ KAMPI

Özel eğitmenlerin de engellilere eşlik ettiği yaz kampında çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulabiliyor. Yaz tatili boyunca haftanın 3 günü gerçekleşen turlarda kahvaltı ve akşam yemeği ikramları da yer alıyor. Misafirler kendilerine özel tahsis edilmiş otobüslerle etkinliğe gelebiliyor.