Son Dakika Haberleri: Engelliler Spor Kulübüne HRÜ'dan eğitim desteği
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Engelliler Spor Kulübüne HRÜ'dan eğitim desteği

1 saat önce

Harran Üniversitesi ile Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü, spor, sosyal ve kültürel faaliyet projelerini birlikte yürütmek amacıyla bir protokol imzaladı.

Engelliler Spor Kulübüne HRÜ'dan eğitim desteği, System.String[]

Harran Üniversitesi ile Şanlıurfa Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, spor, sosyal ve kültürel faaliyet projelerini birlikte yürütmek amacıyla bir protokol imzaladı.


Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü öğretim üyeleri,profesyonel ve amatör olmak üzere 5 branşta faaliyet gösteren Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübününtüm sporcularına,beslenme, antrenman bilgisi ve performans testleri hakkında seminerler düzenleyerek sporcu eğitimi konusunda bilimsel ve teknik destek verecek.


Üniversitenin Osmanbey yerleşkesi rektörlük makamında gerçekleştirilen iş birliği protokolü, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik ile Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım ve Ampute Futbol takım sorumlusu Mahmut toprak arasında imzalandı.


İmza töreninde, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan ve bölüm öğretim üyeleri de hazır bulundu. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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