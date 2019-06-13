Son Dakika Haberleri: Engelliler, spor yaparak güne başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Engelliler, spor yaparak güne başlıyor

53 dakika önce

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelliler, her sabah spor yaparak güne başlıyor.

Engelliler, spor yaparak güne başlıyor, System.String[]

Nevşehir'de eğitilebilir zihinsel engellilerin,zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve onların toplumla entegre olabilmelerine yardımcı olunmasının amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde her zaman engellilere yönelik sabah sporu etkinliği düzenleniyor.

Merkezde görevli Beden Eğitimi Öğretmenleri nezaretinde merkezin kondisyon parkındaki aletlerden yararlanarak spor yapan engelliler, yaklaşık 30 dakika süre ile devam eden sabah sporunun ardından günlük eğitim çalışmalarına devam ediyorlar.

Merkezde gün boyu süren eğitim çalışmalarında engellilere yönelik olarak el sanatları, okuma-yazma ve müzik kursları düzenleniyor.

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nden 18 yaş ve üstü 40 zihinsel engelli faydalanıyor.

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 Kaynak: Bültenler
nevşehir, engelli, sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada ilgisini çeken linke tıkladı, 49 bin lira dolandırıldı Çanakkale'de ağaca yıldırım düştü, 8'i gebe 10 inek telef oldu Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:51:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler, spor yaparak güne başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]