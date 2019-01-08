Engelliler Sporla Eğleniyor

Ahlat ilçesinde engelliler "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında spor yaparak eğleniyor.

Ahlat ilçesinde engelliler "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında spor yaparak eğleniyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce yürütülen proje, Ahlat'ta hayata geçirildi.



Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelliler her hafta çarşamba günü kurum çalışanlarının denetiminde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğündeki spor salonuna getiriliyor.



Burada eğitmenler eşliğinde spor yapan engelliler, yaklaşık bir saat boyunca çeşitli sportif aktivitelere katılarak güzel vakit geçiriyor.



Spor sonrası engelli bireylere çay ikramı yapılıyor.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, yaptığı açıklamada, her çarşamba özel bireylerle ilgilendikleri için oldukça mutlu olduklarını söyledi.



Engellilerin spor eğitmenlerinin denetiminde etkinliklere katıldığını belirten Ak, "Bu projeyle onların daha sağlıklı ve mutlu yaşamalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Burada projeye destek veren Kaymakamımız Mustafa Akgül ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi idarecilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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