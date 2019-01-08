Son Dakika Haberleri: Engelliler Sporla Eğleniyor

Engelliler Sporla Eğleniyor

2 saat önce

Ahlat ilçesinde engelliler "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında spor yaparak eğleniyor.

Engelliler Sporla Eğleniyor, System.String[]
Ahlat ilçesinde engelliler "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında spor yaparak eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce yürütülen proje, Ahlat'ta hayata geçirildi.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelliler her hafta çarşamba günü kurum çalışanlarının denetiminde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğündeki spor salonuna getiriliyor.

Burada eğitmenler eşliğinde spor yapan engelliler, yaklaşık bir saat boyunca çeşitli sportif aktivitelere katılarak güzel vakit geçiriyor.

Spor sonrası engelli bireylere çay ikramı yapılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, yaptığı açıklamada, her çarşamba özel bireylerle ilgilendikleri için oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Engellilerin spor eğitmenlerinin denetiminde etkinliklere katıldığını belirten Ak, "Bu projeyle onların daha sağlıklı ve mutlu yaşamalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Burada projeye destek veren Kaymakamımız Mustafa Akgül ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi idarecilerine teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Ahlat, Çarşamba İlçesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti

Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:48:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler Sporla Eğleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]