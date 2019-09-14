Engelliler sualtı dünyasını keşfetti

Engelli bakımında Türkiye'ye örnek olmaya devam eden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü öncülüğünde 12 özel ve 1 resmi engelli bakım merkezinde hizmet gören engelliler, özel sertifikalı eğitmenler eşliğinde dalış yaptı ve su altı dünyasını keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.



Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü, yeni bir proje başlattı. Farklı uygulamaları ile engelli bakımında çığır açan İzmir, bu kez engellileri su altı dünyası ile tanıştırdı. Seferihisar Akarca Plajı'nda faaliyet gösteren Seferihisar Dalış Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleşen proje ile İzmir'de hizmet veren 12 özel ve 1 resmi engelli bakım merkezinde hizmet gören engelliler, engellilere hizmet verme yetkinliği olan sertifika sahibi dalış eğitmenleri eşliğinde dalış gerçekleştirdi.



Tanıştıkları bu yeni dünya karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen engellilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, projenin ilk olarak dalış yapma yeterliliği olan her merkezden 2'şer kişi ile başlatıldığı bilgisin veren Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İzmir İl Şube Müdürü Hakan Arı, farklı sosyal etkinliklerle engelli bireylerin öz güvenini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Arı, projenin detaylarını anlatarak şöyle konuştu:



"Dalışlar ikiye ayrılıyor; tanıtım dalışı maksimum 5 metre derinliği olan yerlerde eğitmen ve eğitmen yardımcısı eşliğinde yapılıyor. Bu tanıtım dalışından sonra kişi uygun görülürse daha açık alanlarda profesyonel dalış yapılıyor. O yüzden bizim şu anda yaptığımız aslında tanıtım dalışı oluyor. Su altında maksimum 5 metre derinlikte, dalış yapan engelli bireyimiz kendini rahat hissettiği sürece maksimum 1,5 saat olmak üzere dalış devam ediyor. Engelli birey bir şekilde kendini rahat hissetmezse de dalış eğitmenler gözetiminde sonlandırılıyor."



"Çok mutlu oldular"



Dalış yapan engellilerin duygularını da ifade eden Şube Müdürü Hakan Arı, "Çok mutlulardı, suyun altında başka bir dünya ile tanışmışlar, bu onlara çok keyifli geliyordu. Adalarda büyümüş, boğazda yüzmüş bir engellimiz var. Mesela o yeniden dalış yapabildiği için harika hissediyordu ve espri yaparak 'tüp bitmezse Samos'a kadar yüzebilirim' dedi. Onların mutluluğu karşısında tabi bizler ve engelli merkezlerinin sorumluları da mutlu oluyorlar. Türkiye'de ilk kez böyle bir proje İzmir Valiliği oluru Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün, koordinatörlüğünde gerçekleşmiş oldu. Bundan da gurur duyduk" diye konuştu. Arı, bu dalışlarda başarılı olan engellilerle dalış programına devam edeceklerinin de müjdesini vererek, "Bu iş uluslararası organizasyona kadar da gidebilir. Farklı ülkelerdeki engelli bireyleri bir dalış organizasyonunda buluşturmayı dahi düşünüyoruz" dedi.



"Amaç özsaygılarını yükseltmek"



Bu tür sosyal etkinliklerin amacını da anlatan Arı, "Temel amaç, engellinin bir bakım merkezinde barınmasını ve yedirilip içirilmesini, asgari hayat koşullarını yerine getirmesini sağlamak değil. Bir birey olduğunun farkına varmasını istiyoruz. Benlik saygısını biraz yükseltmek, sosyalleşmesini, spor yapmasını hedefliyoruz. Ama spor yaptırırken de işte farklı merkezlerdeki engellilerle bir araya getirerek, kendi yaşadıkları yaşamı başkalarınınki ile bütünleştirip, bu dünyayı sadece kendilerinin yaşamadığını, başkalarının da aynı koşullarla yaşadığını görüp, 'bak benim gibi hisseden başka birileri daha var' duygusunu yaşatmak ve benlik duygusunu geliştirmek istiyoruz. Engelli olduğu için bir yere kapatmak ve hayattan geriye çekmek yerine biraz daha gerçekten hayatın içerisine çekmeyi amaçlıyoruz" dedi. - İZMİR