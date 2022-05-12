Engelliler Survivor Yarışmasında BJK Kadın Futbol Takımı ile Buluştu - Son Dakika
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Engelliler Survivor Yarışmasında BJK Kadın Futbol Takımı ile Buluştu

12.05.2022 16:43
Engelliler Survivor Yarışmasında BJK Kadın Futbol Takımı ile Buluştu

Avcılar'da, Dünya Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlar ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı bir Survivor yarışması düzenledi. Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte doyasıya eğlenen engelliler yarışmayı kazandı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenleyen Avcılar Belediyesi bu kez Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Katılımı ile Survivor etkinliği düzenledi. Gümüşpala Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, Beşiktaş Kadın Futbol Takımından genç oyuncular, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Yarışmada doyasıya eğlenen engelli bireyler; tahta üzerinde yürüme, tekerden atlama, merdiven atlama gibi oyunları oynadı. Sevgi ve eşitlik vurgusuyla yapılan yarışmayı engellilerin oluşturduğu Ünlüler Takımı kazandı. Kazananlar madalyalarının verildiği ödül töreninde, Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz Beşiktaşlı oyunculara teşekkür plaketi verdi.

Suvivor yarışmasına katılan engelli bireyler, Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi hobi çalışmalarında hazırladıkları Atatürk tablosunu yarışmanın ardından Beşiktaşlı futbolculara hediye etti.

"Çok eğlendim, çok mutluyuz"

Yarışmanın sonunda konuşan engelli vatandaş Yalçın Erik, "Çok güzel gidiyor, başkana desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok eğlendim, çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim, survivor madalyamı aldım" dedi.

Daha sonra konuşan 22 yaşındaki engelli birey Mam Abdulhamit, "Avcılar Belediyesine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, madalyamı kazandım. Hocalarıma teşekkür ederim, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Çok eğlendim, oyun oynamak muhteşemdi. Tekrar olmasını çok istiyorum" diye konuştu.

Üç aydır çocukları hazırladıklarını anlatan Avcılar Belediyesi Futbol Antrenörü ve Milli Futbolcu Esra Erol, "Üç aydır engelli çocuklarımızla birlikte hem futbol okulu hem de survivor etkinliklerimiz oluyor. Bu hafta özel çocuklarımızla etkinliğimiz oluyor. Bugün de Beşiktaş Kadın Futbol Takımını ağırladık. Ünlüler bizim özel çocuklarımız, gönüllüler ise Beşiktaş Kadın Futbol takımıydı. Bugün şampiyon çılgın çocuklardı. Çocuklarla eğlenmek çok güzel, onları mutlu görmek beni daha çok mutlu ediyor" diye belirtti.

Özel çocuklarla çok eğlendiklerini anlatan Beşiktaş Kadın Futbol Takımının genç oyuncusu Berivan İçen, "Engelliler haftası için geldik ve bir yarışma yaptık. Onları böyle mutlu görmek, bizi çok çok mutlu etti. Duygu ve düşüncelerimi çok anlatamıyorum. Play-off haftası öncesi bizim için moral oldu. Onlar da baya eğlendi, bizi yendiler" şeklinde anlattı.

Kaynak: Bültenler
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