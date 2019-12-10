Engelliler tandem bisikletle 35 kilometre pedal çevirdi

Engelliler, Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği iş birliğince hazırlanan "Engelsiz özgür pedal" projesi kapsamında Bozüyük ilçesinden Bilecik'e pedal çevirdi.

Proje kapsamında tandem bisiklete binen engelliler, Bozüyük'ten Bilecik'e 35 kilometreye pedal çevirerek ulaştı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli İsmail Özden yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen proje ile artık engellilerin yaşamın her alanında olacağını anlatarak, "Yüzde 90 görme engelliyim. Proje kapsamında Bozüyük ilçesinden Bilecik'e bisikletle engelsiz, özgürce pedal çevireceğim. 35 kilometrelik bir yolumuz var. Bütün engelleri kaldıracağız. Artık engelliler, sosyal hayata karışacak. Bisiklet üzerinde olacak, spor yapacak." diye konuştu.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği Hakan Yavuz da özellikle bisikletlilerin trafikte benimsenmesi ve fark edilmesi konularına vurgu yapacaklarını ifade ederek, aynı zamanda engelli bireylerin de sosyal ve toplumsal hayatta olduklarını hatırlatacaklarını bildirdi.

Bisikletlileri Belediye önünde karşılayan Belediye Başkanı Semih Şahin de çalışmanın engelsiz yaşam projesinin ilki olacağını ve devamının da geleceğini belirterek, "Projeyi genişleterek, tüm engelli gruplar için yaparak, yaşamın içine dahil edeceğiz. İyi bir başlangıç oldu. Eğitim ve özellikle engellilere yönelik bütün çalışmalarda imkanlarımız ölçüsünde katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.